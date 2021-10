Felipe Bianchi mató a Felipe Mora: “Me da lo mismo si hace 200 mil goles”

El periodista deportivo, Felipe Bianchi, se tiró sin filtro contra quienes postulan a Felipe Mora como compañero de Alexis y Brereton en La Roja.

Algo que ha caracterizado a Felipe Bianchi a lo largo de su carrera en el periodismo deportivo es su determinación con las cosas. Y ahora el periodista no tuvo filtro para tirarse contra Felipe Mora, a quien se le postuló como posible titular en el partido donde La Roja visitará a Perú este jueves.

El goleador del Portland Timbers regresa a la Selección Chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Esto después de no sumar minutos en la Copa América de Brasil, y llega con un tremendo registro goleador en la presente temporada en Estados Unidos.

Pero Bianchi no olvida su participación previo a Martín Lasarte. "Los capítulos anteriores de Mora en la selección no fueron hace mil años. Fueron con (Reinaldo) Rueda y no fueron buenos", indicó el panelista de Equipo F en ESPN.

"No hay ningún correlato posible entre hacer goles en Estados Unidos y hacer goles en las clasificatorias o en la Copa América. Son ámbitos demasiado distintos para comparar", complementó el comunicador.

"Si hay oportunidad de que juegue Mora, porque se lo gana en los entrenamientos o por determinada necesidad, perfecto que entre él como cualquier otro. Pero para mí es el quinto o sexto extranjero de Chile hoy", disparó.

Bajo ese contexto, el periodista no le presta atención a las estadísticas en la MLS estadounidense. "Me da lo mismo si hace 200 mil goles en Estados Unidos. Antes de él están Eduardo Vargas, que se lesionó, Alexis Sánchez, Ben Brereton, Luis Jiménez y Carlos Palacios".