Felipe Bianchi insultó a quienes realizaron el ataque a inmigrantes en Iquique

El periodista nacional Felipe Bianchi lanzó duras críticas tras ver el ataque que sufrieron los migrantes en Iquique luego de una masiva manifestación en contra de su presencia en las calles en la ciudad.

Con evidente molestia, el comunicador acusó a los responsables de "canallas. Basura de personas. No seremos nunca compatriotas de esos chilenos mal nacidos, sin alma, indecentes, xenófobos, cobardes, poca cosa. Y eso que fui suave. Pena. Vergüenza. Si esa es tu bandera y tu patria, desprecio tu bandera y tu patria. No es la mía".

"Hace rato no veía miseria humana más feroz y repugnante que la de ese puñado de xenófobos iquiqueños. Y se dicen ‘patriotas’. Su patria y su bandera no es la mía, cobardes. Sólo me generan vergüenza y desprecio. Los inmigrantes, en cambio, solidaridad y apoyo. Sean quienes sean", añadió.

En una serie de tuits, Bianchi recordó que "a la gran mayoría, de hecho, nos tocó nacer en familias que llegaron desde afuera. Si la xenofobia y el desprecio al inmigrante es siempre absurda, cobarde y tonta. En Chile o USA ya pasa a ser derechamente subnormal porque desconoce la propia historia y el origen de la patria".

"¿Habrá algo más patético que argumentar que ‘hay que estar allá para entender’? ¿Entender qué? ¿Qué es bueno agredir al extranjero y quemar sus cosas? ¿Qué hay justificación para el racismo y la xenofobia? ¿En serio creen que cambia la regla moral o el razonamiento ‘estar ahí? Subnormales", complementó.

Además, el periodista afirmó que "la más miserable de todas las excusas de los patrioteros mal nacidos es ‘recíbelos en tu casa si te gustan tanto’. Chile es mi casa, saco de h… Y los que no me gusta que vivan aquí son ustedes. Me da lo mismo que sean chilenos: ustedes son los repugnantes, los que sobran. No ellos".