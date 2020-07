El periodista dice estar preocupado por la salud mental del volante del Barcelona.

El mundo del fútbol analizó el cuestionado Instagram Live de Vidal en sus vacaciones en España, ahora fue el turno del periodista Felipe Bianchi quien comparó lo que Vidal hace fuera de la cancha con Diego Maradona.

“Más de alguien tendría que poder ayudarlo, porque yo no quiero, en cinco años o seis años más, ver a Vidal en los videos como he visto a Maradona, eso sí que no quiero”, aseguró en REDGOL.

"Me daría mucha pena, mucha tristeza y espero que alguien de su entorno lo saque de esa situación porque le está pasando hace mucho tiempo”, añadió Bianchi.

Luego tomó los dichos de Figueroa y Caszely, quienes aseguraron que Vidal debe tener cuidado con sus actos al ser un “ejemplo para los niños”.

“Yo no creo mucho que los futbolistas o artistas tengan la obligación de ser un ejemplo para nadie, no comulgo con eso. Más que ser ejemplo, a mi me preocupa Arturo, porque uno termina tomándole cariño a los jugadores que han sido tan importantes para la selección”, sostuvo Bianchi.

Finalmente, el periodista puso énfasis en que “lo que sí me preocupa y que es una constante de muchos años, es que Vidal tiene un problema, tiene una enfermedad, lo han dicho varias personas que han estado con él”.

“Para que vamos a hablar del Ferrari, de la Selección, el bautizazo y basta con recordar con el libro de Giorgio Chiellini, donde dice que Vidal tiene problemas con el alcohol”, cerró Bianchi.