Felipe Bianchi barre el piso con Lucas Assadi y Darío Osorio

Bianchi no se guardó nada para analizar el año de ambos jóvenes del Romántico Viajero.

En su comentario, el reconocido periodista fue duro, directo y sin filtro, el comentarista lanzó varias frases respecto al nivel que ambos mostraron.

"Por lo que han hecho en la U, hasta acá, Osorio y Assadi no tienen ningún galón para ser titulares en la Selección Chilena ni por casualidad. Pueden ser una apuesta en los entrenamientos, una apuesta en una práctica con los juveniles, pero no han rendido en el campeonato local con la camiseta de su club lo suficiente para ser buenos jugadores de la Selección", indicó.

En la misma línea, Bianchi fue duro para lanzar que Assadi y Osorio no han dado en el clavo con su juego. "Me parcen que han sido absolutamente sobrevalorados", reveló.

"Assadi sin duda es un buen jugador, que muestra facetas de talento. Dime, ¿un partido que la U ganó por Assadi, para decir que partido extraordinario jugó Assadi? Ninguno y Osorio, tampoco", remató.

