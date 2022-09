Felipe Bianchi asegura que ya no habrá una nueva Constitución

Felipe Bianchi, uno de los periodistas más jugados con el Apruebo, lamentó el resultado del Plebiscito de Salida y anunció que se baja del carro de una Nueva Constitución. "Nadie tiene derecho a volver a pedirle al país que destine más tiempo y plata a escribir y votar una nueva carta que podría perfectamente terminar igual que esta: en la basura", sentencia.

"En eso tienen razón los republicanos: la democracia actuó y nadie tiene derecho a volver a pedirle al país que destine más tiempo y plata a escribir y votar una nueva carta que podría perfectamente terminar igual que esta: en la basura. A mi al menos un nuevo proceso ya no me mueve ni me motiva. Ya fue", reveló en su red social.

"Al pueblo chileno no le interesa aumentar los derechos sociales. Evidentemente no le interesa la plurinacionalidad, ni la reivindicación de los pueblos originarios. No le interesa mucho la paridad de género, ni tampoco leyes protectoras de la naturaleza".