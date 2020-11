El periodista cree que es el momento de cambiar al estratega de la Roja.

Siguen las réplicas de la dura derrota de la selección chilena ante Venzuela, uno que se fue con todo en contra de Rueda fue Felipe Bianchi:

"Chile está en deuda futbolística hace mucho rato, se dijo que había logrado casi un empate heroico con una selección extraordinaria de Colombia y en dos partidos le hicieron 9 goles a Colombia. Estas clasificatorias son muy parejas en la mediocridad y dentro de ella, Chile es de los más malos, porque le falta trabajo, porque está mal trabajado, falta ambición, yo creo que hay material suficiente como para que juegue mejor, y el problema nuestro está en la banca, claramente", agregó.

Sobre el pobre partido de la roja de todos, el periodista aseveró que: "Me pareció un partido tibio, temeroso, sin volumen ofensivo, descoordinado, con una apuesta que no nos lleva a nada. No me ha gustado nunca, y lo vengo diciendo desde hace dos años y medio, no me gusta como trabaja Rueda. Eres valiente o mejor hazte a un lado, porque si no no se puede, hay que ganarle a otro siempre y para ganarle a otro siempre, hay que estar encima de ese otro. Chile fue hoy fue una lágrima", dijo Bianchi acerca del duelo ante los venezolanos.

Bianchi no tiene dudas sobre la salida de Rueda: "Yo creo que deberíamos haber cambiado al cuerpo técnico antes, pero sí, estamos a tiempo de hacer un cambio, porque por este camino no vamos a conseguir nada. No hay confianza en los jugadores, no está el fuego sagrado que tiene que transmitir el entrenador a su plantel, no se ha solucionado ninguno de los problemas que hubo antes… No veo donde está la mano de Rueda, salvo para echar el equipo atrás, salvo para ser temeroso. Definitivamente no resultó y creo que hay tiempo de buscar algo distinto, porque si se sigue así no hay muchas posibilidades de clasificar al Mundial", cerró.