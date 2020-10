El periodista analizó el pésimo presente albo en lo deportivo e institucional.

El Cacique no levanta cabeza, nuevamente no pudo ganar y se vio muy mal en la cancha del Sausalito en el empate 1-1 ante Everton de Viña del Mar. El equipo de Quinteros sigue en el fondo de la tabla y sólo supera a Deportes La Serena. El periodista se refirió al "despelote" que tiene Blanco y Negro y que explotó con el caso de Matías Zaldivia.

“Dónde está (Marcelo) Espina, que tiene que parecer para que esto no lo cargue el DT. Él como director deportivo tiene que ser el puente, más allá de la buena voluntad que tenga el DT Gustavo Quinteros para intermediar”, afirmó el comentarista en ESPN.

En ese sentido sostuvo que “no conozco ningún jugador que entre a la cancha pensando en perder, pero se juega como se entrena y es difícil evitar el desgano en los entrenamientos cuando pasan estas cosas”.

“Esto en Colo Colo no lo van a solucionar, ya fue y no se olvida. Y cambiemos el lenguaje: Blanco y Negro no son los dueños, son los arrendatarios”, concluyó enfáticamente.