Felipe Bianchi se mostró furioso con posible regreso de Paredes

Felipe Bianchi, quien en ESPN indicó que sería una locura por parte de la dirigencia de ByN contratar al goleador solamente por hacer un gesto por su amor al popular.

De manera contundente, el ex CQC enfatizó su rechazo a un retorno de Esteban Paredes. "No me imagino a River Plate, Boca Juniors, Liverpool o Barcelona diciendo sí, nosotros contratamos jugadores de 40 años", expresó sobre este tema.

"Supongo que esto se ha levantado pues puede ser divertido e interesante, pero yo supongo que Colo Colo no está de acuerdo con una cosa así. Morón se equivoca", continuó Bianchi su postura sobre el tema.

"Colo Colo le está debiendo una grandísima y maravillosa despedida a Esteban Paredes, pero en el plantel 2022 no cabe, si no es un club muy poco serio".

Cabe recordar que Paredes jugó durante el 2021 en Coquimbo, en la Primera B. Participó en 23 encuentros, 20 de ellos como titular. Anotó cinco goles en la campaña de Coquimbo Unido.

