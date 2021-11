Felipe Bianchi defendió a Vidal tras expulsión ante Ecuador

Felipe Bianchi analizó la derrota de la roja de todos en San Carlos de Apoquindo. El comunicador se refirió a la falta del King sobre el defensor ecuatoriano que le costó la tarjeta roja.

Sin embargo, destaca que “es tan evidente que no lo ve venir. Ya el solo hecho de levantar tanto el pie es jugada peligrosa estando cerca de cualquier rival, pero no lo ve venir”.

“Lo que no cabe ninguna duda es que no es una agresión directa, pensada o buscada, y en eso le creo a Vidal, no parece ser eso”, complementó Bianchi.