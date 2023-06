El humorista nacional Felipe Avello se robó todas las miradas tras entrevistar en "inglés" a Ben Brereton desde el aeropuerto Pudahuel, justo cuando el delantero de la Roja de todos regresaba desde San Pedro de Atacama, lugar que visitó como parte de su docureality “El Breretour”.

“Atención. Cuando iba a Calama, en el aeropuerto me encontré con el gran futbolista Ben Brereton y acompañado del tremendo periodista y comediante Manuel de Tezanos”, comenzó diciendo Felipe Avello en su canal de Youtube.

Ahí vinieron los primeros problemas con el idioma de "Pececillo": “Nice to meet you (encantado de conocerte)”, le dice Avello al jugador. “Did you enjoy your vacations? (¿Disfrutaste de tus vacaciones?)”, pregunta el ex SQP a comentando además que Brereton estaba “close” (encerrado) en Juan Pinto Durán y ahora pudo salir a ver la luz.

El nuevo delantero del Villarreal grabará hasta comienzos de agosto y el proyecto incluye cuatro ciudades del país: Santiago, Pucón, San Pedro de Atacama y Valparaíso.

Ben ya grabó algunos comerciales en chile.

“Quedamos con las ganas de hacer realidad este proyecto, pero era muy difícil coordinar los tiempos de Ben. Hasta que, hace unos cinco meses, vimos una ventana en julio, por sus vacaciones y su posible cambio de club”, afirmaron desde la productora.

La serie documental que se está grabando en Chile, además contará con las participaciones de su madre Andrea Díaz y el periodista deportivo Manuel de Tezanos.