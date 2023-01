Federico Valdés cree que la U le puede ganar a Colo Colo

Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul, en charla con Directv Sport reveló que sueña con un triunfo ante los albos. : “si tuviera que enfocarme en algo sería en ganar a Colo Colo. Le podemos ganar el próximo partido perfectamente”.

El ex timonel cree que: "sería injusto juzgar este plantel antes de ver sin todos los titularles. Da la impresión de que es un plantel corto. No es un plantel para campeonar (…) Universidad de Chile estuvo peleado el descenso durante cuatro años, no hay ninguna posibilidad razonable de que estemos peleando el título, sería casi un milagro”.

Para finalizar, Federico Valdés abordó el crecimiento de la UC en el último tiempo: “es doloroso deportivamente hablando, que Católica este acercándose a la Universidad de Chile; tienen mérito

“Les permitió dominar durante cuatro años seguidos, es algo raro. Desde el tiempo del 'Ballet Azul' que no se veía esta superioridad”, concluyó.