La salida de Dario Osorio de Universidad de Chile era algo que se veía venir, sin embargo, los hinchas jamás esperaron que la partida del mediocampista al FC Midtjylland se concretara tan rápido y de cara al duelo que enfrentarán los azules este sábado frente a Colo Colo.

El equipo de Dinamarca ya hizo oficial el arribo de la joya de los azules con un video que publicaron esta mañana en sus redes sociales. El club realizó una recopilación de los mejores goles del joven con la camiseta del Romántico Viajero para presentar su fichaje.

𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘿𝘼𝙍𝙄𝙊 𝙊𝙎𝙊𝙍𝙄𝙊 🌟🇨🇱 pic.twitter.com/DbruPwfYww — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 31, 2023

Dario Osorio enfretó las críticas por dejar la U previo al superclásico

La partida de Dario Osorio ha dejado cientos de corazones rotos en el mundo de los azules, mientras que las críticas hacia el oriundo de Hijuelas no tardaron en hacerse llegar y la mayoría de estas cuestionaron su salida días antes de que se juegue el superclásico.

Cuestionamientos que enfrentó la madre del mediocampista, quien en conversación con LUN expresó: "Me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron eso, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora. Coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron".

En este contexto, la madre del ex Universidad de Chile señaló que las críticas ya no afectan a su familia, y es que indicó que "ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra".

