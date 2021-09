Fantasma Figueroa cree que la U le va a ganar a Colo-Colo

Fantasma Figueroa analiza el Superclásico en Redgol y cree que Universidad de Chile cuenta con una "buena oportunidad" de derrotar finalmente al Cacique.

Fue en 2013 cuando MAF dirigió su único Superclásico y masticó una derrota en el estadio Monumental, pese a las anotaciones de Charles Aránguiz y Ramón Fernández. La escena final fue de Felipe Flores colgando su camiseta en el banderín para celebrar ante los azules.

"Los dos técnicos saben que este es de los partidos que no se pueden perder. Colo Colo tiene un equipo más hecho en los últimos meses. Es líder, le está saliendo todo lo que no le salía el torneo pasado. Y va a ser un partido parejo", reflexiona el DT radicado en México.

"Son partidos distintos. Se juegan y se viven distintos, y hay que entrar a la cancha con una postura completamente ganadora", recuerda Fantasma en diálogo con Redgol.

El ex Cobreloa le pone una ficha a la U de Esteban Valencia. "Haciendo de local en Rancagua, que es un campo bonito, la poca gente que podrá entrar al estadio se va a llevar un buen espectáculo. No puedo decir quién es favorito, porque están parejos", explicó.

"Pero si la U tiene una oportunidad de ganarlo, es ésta. Pasa por un buen momento, tiene jugaro'res jóvenes bien interesantes. Rancagua es una bonita cancha y es una buena oportunidad para que la U logre su primer triunfo en ocho años",argumentó.

Fantasma Figueroa analiza el Superclásico en Redgol y cree que Universidad de Chile cuenta con una "buena oportunidad" de derrotar finalmente al Cacique.

"Yo creo que Morales en este torneo lo pusieron como centrodelantero, porque él decía que era centrodelantero. Pero yo le veo más condiciones de '9 y medio', porque Larrivey es centrodelantero, un jugador de área, que espera los centros, que va a pivotear", analiza.

Sobre Iván Morales, el ex delantero cree que: "A Morales le gusta más el espacio. No veo a Morales cabeceando entre los centrales, por ejemplo, porque no es un jugador que cabecee mucho. En este momento, si él tiene espacios es peligroso, porque es rápido, lo que no tiene Larrivey: velocidad",

A la hora de escoger un ganador en el frente a frente, el Fantasma advierte que "Larrivey tiene ubicación y buen golpe de cabeza, por lo que son jugadores completamente distintos. Yo no me inclino por ninguno", cerró.

📆👉Comienza la fecha y ya sólo quedan dos días para la edición 190 del #SuperclásicoxTNTSports @udechile o @ColoColo ¿Quién se quedará con la gloria? #SuperclásicoEnLaSangre



⚽ Vive el Superclásico en ESTADIO TNT Sports. Suscríbete: https://t.co/zpFQABc21Z pic.twitter.com/7pMtsXM2PG — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 24, 2021

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

PROGRAMACIÓN FECHA 22°

Viernes 24

Huachipato vs. Palestino. 18:30 horas, CAP.

La Calera vs. O’Higgins. 21:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 25

Cobresal vs. Deportes Antofagasta. 12:00 horas, El Cobre.

Unión Española vs. La Serena. 15:00 horas, Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Audax Italiano. 17:30 horas, La Pintana.

Everton vs. Curicó Unido. 20:00 horas, Sausalito.

Domingo 26

Ñublense vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas, Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Colo Colo. 16:30 horas, El Teniente.

Libre: Universidad Católica.