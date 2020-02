"Fantasma" Figueroa vivió un día de furia en Calama

El entrenador de Cobreloa se molestó por el estado de la cancha de entrenamiento en el estadio Luis Becerra de Calama.

Este fin de semana vuelve a rodar el balón en la apasionante y vibrante Primera B del fútbol chileno. Y uno de los eternos candidatos a pelear el ascenso es Cobreloa, quienes debutarán de visita ante Santiago Morning.

Sin embargo, no todo es felicidad en los "zorros del desierto", ya que se reveló el día de furia que vivió su director técnico, Marco Antonio Figueroa en la previa al inicio de campeonato.

La situación habría comenzado porque el Marco Antonio Figueroa reclamó por el mal estado de la cancha de entrenamiento en el estadio Luis Becerra.

Y pese a que les dieron 15 días a los cancheros, el campo de juego quedó peor. “Esto no es una cancha, estuve a punto de pasar un fierro y poner papas, me salen más rápido que el pasto”, disparó el DT.

El enojo de Figueroa fue de tal manera que apuntó directamente a los culpables de esta situación. Especialmente porque no han podido preparar de la mejor forma el duelo ante el "Chago".

“El responsable de la cancha dijo que había sido un atentado, nosotros le decimos lo mismo, esto es un atentado a la mantención (…) No sé si llegaron hongos o qué fue, no tengo respuesta para el estado del campo. Antes no estaba así y en esos 15 días se puso peor“, cerró.