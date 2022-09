Fantasma Figueroa: "Soy uno de los técnicos con más partidos ganados"

El ahora entrenador de la selección de Nicaragua analiza su paso por el fútbol chileno y revela detalles de su presente en el fútbol.

"Cuanto no te dejan trabajar, te obligan, te imponen, te dicen que las cosas se hacen a la manera de ellos y no a la tuya, cuando las cosas se cargan por ese lado, es muy difícil", explica el DT a RedGol.

Sobre su nuevo desafío, dijo que: "Yo por eso le doy gracias a Dios por estar donde estoy, en una selección nacional, trabajando con un gran grupo en todos los sentidos: directivos, jugadores, cuerpo técnico", dice el Fantasma que en septiembre jugará un amistoso ante un rival de su mismo nivel, como es Surinam; y luego nada menos que contra un mundialista: la selección de Ghana.

El Fantasma no lo pasó bien en nuestro país: "A mí me han tratado muy mal, independiente de los clubes. Por el rendimiento de tantos años. Soy uno de los técnicos con más partidos ganados. Y eso me tiene contento pero a la vez me tiene triste, por lo que veo en Universidad de Chile, en (Unión) La Calera, en Everton, en O'Higgins", sentencia el sanfelipeño.

"Podría nombrar muchos clubes más. Pero ellos sabrán. Cada quien tiene que valorar el rendimiento de su entrenador, pero básicamente eso es lo que a uno le entristece como técnico nacional", cerró.