Fantasma Figueroa se ilusiona con posible regreso a Universidad de Chile

Marco Antonio Figueroa fue técnico de Universidad de Chile en 2013 y 2014, y ahora se ilusiona con regresar al Centro Deportivo Azul.

Fue en 2013 cuando Universidad de Chile anunció la llegada de Marco Antonio Figueroa como director técnico. Llegó tras la salida de Darío Franco, y fue despedido de su cargo antes de que los azules iniciaran su participación en la Copa Libertadores 2014.

Siete años han pasado desde dicho acontecimiento, y el “Fantasma” igualmente no le dice que no al cuadro universitario. Aún más sabiendo que desde el Centro Deportivo Azul están en búsqueda de DT, por lo que se ilusiona con su revancha.

"Sería justo por como me fui. Tengo ese recuerdo de ser el último técnico chileno en ganarle a Independiente del Valle allá, con un equipo lleno de lesionados", confesó Figueroa en conversación con RedGol.

El histórico ex jugador del Monarcas Morelia de México revela que "mucha gente no sabe pero cuando yo llegué a la U, fui solo. No fui con cuerpo técnico, era la exigencia y acepté. Fue un error que asumo, no debí aceptar ese desafío, no", añade.

Figueroa dice sobre el desafío que "me gustaría ir ahora con mi cuerpo técnico porque creo que la U tiene una generación de jóvenes muy buena. La U no le ha atinado al técnico idóneo para hacer jugar a esa generación. Los jóvenes tienen mucho talento".

Universidad de Chile apostó por el técnico chileno en 2013, pero el Fantasma no convenció y terminó siendo cesado de sus funciones en el Centro Deportivo Azul.

Y, sobre lo mismo, reconoce que "sería una oportunidad para mi, una revancha como técnico y para ellos llevar a un cuerpo médico completo. Siempre es importante que un entrenador lleve a su gente porque se va a sentir más tranquilo".