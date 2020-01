Las curiosas declaraciones del ‘Fantasma’ Figueroa ante fracaso de Cobreloa en Liguilla

El elenco de Calama cayó inapelablemente frente a Deportes Temuco en el Estadio Nacional y seguirá en Primera B. El ‘Fantasma’ Figueroa habló fuerte.

Cobreloa sufrió un sonoro y doloroso fracaso al caer en la primera ronda de la Liguilla por el Ascenso y confirmar que todo el año 2020 el elenco de Calama seguirá jugando en Primera B.

El equipo de Marco Antonio Figueroa cayó de forma inapelable ante Deportes Temuco en el Estadio Nacional y vivió una triste jornada luego de la ilusión que tenían los hinchas.

Pero lo que más sorprendió fueron las declaraciones del ‘Fantasma’ Figueroa tras el partido, donde criticó duramente a la ANFP, el sistema de juego y lanzó una premonición para los naranjas.

“Con el tiempo que ellos tienen jugando y los 14 días que tuvimos nosotros para preparar un equipo… Los tres nuevos llegaron ayer. Es difícil enfrentar a un equipo con tanto talento. Eso lo debe saber la gente de Calama. Estábamos ilusionados, pero con los pies en la tierra. Era el partido más difícil”, comenzó.

Y muy clásico en su estilo, el DT prendió el ventilador y disparó para todos lados. “Está todo mal hecho. La liguilla era de los cuatro siguientes tras Wanderers, no de ocho. Pero como es normal, casi todo se hace mal. La Serena no tiene por qué esperar, debería estar en una liguilla de cuatro. Premiaron a algunos equipos para que quedara todo el mundo tranquilo. Y la justicia no se imparte así, la justicia es para que los que estuvieron liderando casi todo el torneo”, lanzó.

El ‘Fantasma’ Figueroa prosiguió avisando que “ya está, nos vamos a casa a preparar 10 meses que se vienen. El único mensaje que puedo dar es que el 2020 Cobreloa estará en Primera División”.

Cerró troleando a un jugador temuquense al decir que “(Cristián) Canío tiene 50 años y empezó a hacer caños. Imagínate. Estoy más dolido que toda la gente, había mucha ilusión. Hay que preparar 10 meses de competencia y ojalá juguemos a los horarios que Cobreloa jugó siempre. Vamos a ver qué equipo nos pelea en la altura un domingo a las 15:30. Repito nuestra promesa: 2020, Cobreloa termina en Primera”.