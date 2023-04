Fantasma Figueroa barre el piso con Iván Morales

Marco Antonio Figueroa es el actual entrenador de la selección de Nicaragua.

El Fantasma mantiene su personalidad sin filtro, en conversación con DirecTV volvió a criticar el nivel del fútbol chileno.

El estratega puso como ejemplo a Iván Morales, quien se fue de Colo Colo como una promesa y según el DT no ha rendido para nada en el fútbol mexicano.

"Iván Morales, no ha hecho absolutamente nada en México. Cuando creen tener nivel en Chile, no es así. El fútbol chileno en dinámica es uno de los más lentos en Latinoamérica", disparó el ex Cobreloa.

Y acto seguido, se refirió a la selección chilena, indicando que "no puede estancarse en una dinámica que no gana partidos. No me atrae ver partidos de Chile, ni del fútbol chileno, excepto por Cobreloa".