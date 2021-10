"Fantasma" Figueroa y Ben Brereton: "Es un tronco"

"Fantasma" Figueroa, ex técnico de Cobreloa y la U se mostró contario al protagonismo de Ben Brereton en la Roja y criticó el proceso de Martín Lasarte.

En conversación con Prensa Fútbol, el "Fantasma", que está sin club, aseguró que creía que el uruguayo no era el técnico idóneo para dirigir a la selección: "Lasarte juega a la ‘uruguaya’ y Chile no está acostumbrado a eso, a que le hagan el gol y reaccionar, porque la selección siempre ha tenido un estilo diferente. Los muchachos son de jugar hacia adelante, porque les gusta. Entonces creo que el error que cometemos es que no miran la forma de jugar. El equipo debe estar a cargo de un DT chileno", sostuvo.

Sobre el juego del chileno-inglés, Figueroa aseguró que prefería que le dieran la oportunidad a otros delanteros: "Ahora Ben Brereton es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco. El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes. Ignacio Jeraldino es un jugador con muchas condiciones, pero ha jugado poco y nunca se le ha tomado en cuenta porque no juega, sin embargo, no lo hacen ya que el técnico no los pone”, sostuvo.

Por último, el estratega aseguró que es difícil lograr la clasificación a Qatar : "Sé que Chile tiene mucho talento, pero lo único que falta es tener un buen guía que salga a ganar un partido y no a defenderlo”.

