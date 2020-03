Fanáticos de la UC criticaron duramente a Dituro, Aued y Puch

Los hinchas de la Franja aseguran que en el torneo nacional son figuras, pero a nivel internacional están en deuda.

En un partido que tuvo algunos incidentes con los hinchas visitantes, la UC perdió por 1-2 ante América de Cali y se hunde en el fondo del Grupo E. El primero gol visitante vino tras un error del arquero Dituro. En redes sociales comenzaron a caer comentarios en contra del golero, que también tuvo un mal partido en el primer partido de los cruzados por Copa Libertadores ante Inter de Brasil.

Otro que recibió comentarios negativos, fue el volante Aued, el ex Racing ex amo y señor del medio campo en el torneo chileno, pero a nivel internacional es un fantasma, otro que tuvo una mala tarde fue Edson Puch, jugador que no participó del juego y fue controlado por la defensa del América de Cali.

El DT Ariel Holan, analizó la derrota por Copa Libertadores: “Tenemos que trabajar duro, seguir corrigiendo lo que no salió como esperamos y basarnos en algunas cosas que resultaron para mejorarlas. Yo no usaría la palabra preocupación, sino de proceso. No hemos sido lo eficaces que hubiésemos querido”, aseguró.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Da rabia y pena ver jugar así a los Bicampeones del fútbol chileno si profundidad, ese toque al lado y atrás que enferma. Rendimientos paupérrimos como el de catuto, munder, Aued, Pinares. Un Puch que no gana nunca un mano a mano Dituro bajito igual #LosCruzados ⚪🔵⚪ — Abel Vargas (@AbelVar32193859) March 11, 2020

Dituro es otro que debe irse en junio, junto con Aued.

Pero que no se nos olvide que la única vez que la UC pateó al arco en el primer tiempo fue con el gol de Marcelino y en el segundo tiempo estuvimos a puro ollazo. Eso es culpa del DT. — Charlie (@AbrigoCD) March 11, 2020

El rendimiento de Aued, Pinares y Dituro sorprende. Como tanta diferencia? Hoy Puch intentó en el ataque pero no pudo. Ni una buena le llegó a Zampedri. Para mi él único que intento más y que sobresalió fue Núñez, el resto era un fantasma de lo que han jugado en el último tiempo — Berni Alarcon (@bernirock) March 11, 2020

Con jugadores como Aued nunca vamos a surgir, es que ni 1 partido bueno internacionalmente, hasta Tomy Costa se mandaba partidazos 🙁 — Pablo Andrés (@andrescruzadooo) March 11, 2020

No le recuerdo un partido bueno a Aued por la Uc en la libertadores xd — Eduardo Romero (@eduardo41904718) March 11, 2020

Aued es lento, pedimos tanto que Puch se quedara y tampoco es el mismo del año pasado, Pinares muy bajo y Holan se da el lujo de tener al enano fuera, que necesita jugar mucho para volver a ser el mismo de antes. — jm (@nomehueveesmas) March 11, 2020