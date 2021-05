Fanáticos de la UC alucinan con Poyet tras triunfo ante Argentinos Juniors

El técnico de Universidad Católica destacó la importancia del gran triunfo ante Argentinos Juniors, por la Copa Libertadores.

“Es un triunfo mucho más importante de lo que parece ahora. Recién me comentaban que hace muchísimo tiempo no ganábamos de visitante por la Copa Libertadores, lo que demuestra lo difícil que es. Es un paso importante. Nos metimos en la lucha y hace solo una semana nos daban por muertos, pero no éramos ni tan malos ni ahora somos tan buenos. Hay que seguir con humildad. Todos los partidos en la Libertadores son difíciles. Queda mucho trabajo por hacer”, señaló en conferencia de prensa.

“Era clave este partido. Sabíamos que teníamos que sumar. Sumar de a tres era ideal y lo logramos. Ahora, a recuperarnos bien y a trabajar toda la semana. Tenemos una semana entera antes de jugar con Nacional, planificar bien y buscar otro resultado positivo”, advirtió.

El uruguayo destacó a sus dirigidos: “Estamos encontrando el balance que busco, el saber defender, hacerle difícil al rival que nos meta gol y, al mismo tiempo, crear ocasiones para tratar de hacer la diferencia. Ese balance se está transformando en victorias, que es lo principal”.

Que triunfo ayer! Un Offside en el gol y el que valia cobro offside.

Una que nos toque, la de Cali el año pasado nos peso la clasificación.

Vamos Catolica! A ganar si o si en Uruguay! @Cruzados @JuanTagleQ

Psdt: yo igual queria que se fuera Poyet, pero por ahora me tapa la boca — Edgard Schulz (@EdgardSch) May 13, 2021

¿Querido @JuanTagleQ, ya se están sentando a negociar con Poyet para renovar? — Buonanottista (@Lurbok) May 13, 2021

Locura total del profe Poyet jasdjasj — Jorge Espinoza 🇫🇮 (@jorgitouc7) May 13, 2021

Buenos días, cruzados!



Gran triunfo el de anoche. Van 3 triunfos seguidos y 2 partidos con el arco en cero.



Falta aún por llegar a nuestra mejor versión, pero se han visto mejoras.



Creo que Poyet está dando con su 11 titular. Y eso es muy bueno.#LosCruzados — Alfonso Verdugo 🏆🏆🏆 (@Alfonso_Verdugo) May 13, 2021