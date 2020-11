Fanáticos de la U le dan con todo a Nicolás Guerra tras empate ante Everton

Los Bullangeros se manifestaron en las plataformas digitales.

Azules y ruleteros igualaron 1-1- en Viña del Mar en un entretenido duelo de día de domingo. La gran figura del duelo fue el golero de los visitantes.

"El otro día me hicieron un penal. No fue seguido. Sirvió para mantener el empate, pero no era lo que veníamos a buscar", comenzó declarando el golero de Universidad de Chile.

El guardameta afirmó que "es un momento para los arqueros... Un duelo, evitarlo depende de nosotros, que no tenemos oportunidad de marcar goles, es un desahogo... no es por la discusión del otro día".

Nicolás fue uno de los más criticados del cuadro azul:

Bienvenido a Iberia de Los Ángeles Nicolás Guerra — CristianT_T ⚽️ (@CristianT__T) November 23, 2020

URGENTE una beca estudiantil para Nicolás Guerra y un Crédito Corfo o Bono Pyme para Ángelo Henríquez...

Porque en el fútbol, NO pueden seguir!!!

(Al menos en La "U", por ningún motivo). #VamosLaU — Leo #AdiósTANQUE 💯🤘🏼 🏆 ⭐ 💙🇨🇱🇺🇸 (@ViajeroAZUL25) November 23, 2020

Consulta:

Ángelo Henríquez y Nicolás Guerra concentrarán juntos???

Porque solo así se explica, el nivel PAJERO que tienen ambos...Parejitos los culiaos malos!!!#VamosLaU — Leo #AdiósTANQUE 💯🤘🏼 🏆 ⭐ 💙🇨🇱🇺🇸 (@ViajeroAZUL25) November 23, 2020