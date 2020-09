Fanáticos de la U en llamas en contra de Osvaldo González

Los universitarios perdieron por 1-3 ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

El equipo dirigido por Caputto quedó lejos del puntero y está obligado a vencer a la UC para mantener las chances de pelear por el título.

Los fanáticos se fueron con todo en contra del defensa Osvaldo González, cuestionado su velocidad para defender.

Cabe recordar que el próximo rival de la U será Católica el domingo a las 14:00 horas en San Carlos de Apoquindo.

Mira las reacciones acá:

El que recibe del cabezazo de Rodríguez no es un volante, es OSVALDO GONZÁLEZ!!! Desordenado ql me tiene podrido, mira donde estaba parado!!! Y lo peor es que Caputto no lo v a sacar, por el cv que tiene... Puta que me calienta! pic.twitter.com/ART0Bcp8JB