Fanáticos de la Roja en llamas en contra de Maripán tras derrota ante Venezuela

El defensa formado en la UC tuvo un pésimo partido y se vio lento y nervioso.

La Roja perdió ante la selección Vino Tinto, los dirigidos por Reinaldo Rueda no pudieron confirmar el bueno partido ante Perú en el Estadio Nacional.

Con anotaciones de Luis Mago y Salomón Rondón, los locales rompen con las tres derrotas al hilo en las acutales clasificatorias y con una racha histórica como locales.

Arturo Vidal anotó el gol para el equipo nacional, pero no alcanzó para traerse 3 puntos,

En la próxima doble fecha de la clasificación mundialista, a jugarse en marzo, Venezuela será local de Ecuador y viajará a Perú.

Por su parte, Chile recibirá a Paraguay en Santiago y visitará a Ecuador en la altura de Quito.

Los hinchas se fueron con todo:

Lo que no entiendo de Rueda, es porque no saco a Maripan en el ET? No logro entender ese tipo de cosas de los DTs, todos vemos el queso del equipo, menos el DT