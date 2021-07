Fanáticos azules se lanzaron con todo en las redes sociales en contra del volante argentino que no puede mostrar un buen nivel en la U.

Cabe recordar que Cañete conversó con TNT ante de del duelo y analizó su mal momento: “tenemos una buena comunicación, Esteban se ha portado súper bien conmigo y me preguntó si estaba para jugar desde el arranque (en Curicó). Fui objetivo y creí que podía sacar mejores diferencias en el segundo tiempo. No entré, pero lo importante es que la U ganó”.

En la previa dijo que: "Me da la posibilidad de estar este jueves desde el inicio y tratar de aprovechar esa confianza que me está dando e intentar hacer lo que yo quiero, lo que él quiere. Él confía en mí y uno se da cuenta de esas cosas”, agregó el ex Cobresal.

Sobre su bajo nivel, explicó que: “me siento bien, no empecé como uno esperaba, como lo fue en la temporada anterior. Como he venido jugando no he rendido ni el 20%, soy autocrítico. Me costó un montón llegar a un club como la U y haré todo lo posible para volver a ese nivel”.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Si yo fuera dirigente de la U, mando a préstamo a Marcelo Cañete y trataría de traer a Marcelo Allende o a Víctor Dávila.

Cañete ya no rindió en la U. pic.twitter.com/IOUWtRmiwu — PANTERA 🇨🇱 (@PanteraDeChile) July 30, 2021

Me compré una paltita toda ilusionada y la wea estaba mas mala que Marcelo Cañete — Debi Mode (@Debihhhh) July 30, 2021

VER A CAÑETE ME HACE EXTRAÑARLO A ÉL pic.twitter.com/4zIlyw5H7N — Joakoini (@JoakoDelBullita) July 30, 2021

Cañete es talentoso, pero absolutamente lagunero. Es el encargado de aclarar las jugadas en el último cuarto y el wn la va a buscar casi al lado de los defensas — Tio Yabi ⚽🏇🍻🎸 (@TioYabi31) July 29, 2021

Cañete me recuerda a este wn, debe ser de los wn mas malos que vi en la U. pic.twitter.com/1AdGa0JC8X — diego faundez (@diegoblT_Te30) July 30, 2021

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2021

Domingo. 11:30 hrs. Estadio CAP: Huachipato vs Unión La Calera

Domingo. 13:30 hrs. Municipal de La Cisterna: Palestino vs Unión Española

Domingo. 16:00 hrs.: Estadio El Teniente: Universidad de Chile vs Universidad Católica

Domingo. 20:00 hrs.: Estadio Nicolás Chahuán: Deportes Melipilla vs Colo Colo

Lunes. 14:30 hrs.: Estadio La Portada: Deportes La Serena vs Deportes Antofagasta

Lunes. 18:00 hrs.: Estadio Nelson Oyarzún: Ñublense vs O´Higgins

Lunes. 20:30 hrs.: Estadio La Granja: Curicó Unido vs Santiago Wanderers

Martes. 20:30 hrs. Estadio Sausalito: Everton vs Cobresal