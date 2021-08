Fanáticos del Bulla se fueron con todo en contra del volante creador del golero de los azules, el "Tuto" volvió a la titularidad tras un suspensión de 3 partidos.

Cristóbal Campos, joven portero de las inferiores del club universitario fue el titular en las fechas anteriores al duelo ante Cobresal.

Universidad de Chile sufrió este domingo un duro golpe en su lucha por el liderato al caer como local por 0-2 ante un inteligente Cobresal de Huerta, en partido jugado en el Estadio El Teniente y válido por la decimosexta fecha del Campeonato Nacional 2021. El encuentro ruvo público azul que cantó los 90 minutos.

Ya en los descuentos, a los 90+4’, el equipo del norte cerró el partido. En una veloz contra letal, Matías Donoso cedió a Felipe Reynero, quien en velocidad entró al área, se sacó al arquero Fernando De Paul y definió con calidad.

Por la jornada 17 del torneo, la ‘U’ visitará el domingo 22 de agosto a Unión La Calera, mientras que Cobresal recibirá el mismo día a Unión Española.

LOS HINCHAS SE LANZARON EN CONTRA DE FERNANDO DE PAUL:

De Paul es el yeta tiene que volver el juvenil Campos al arco una plantilla de casi un millón de dólares y no fueron capas de ganarle,a Cobresal no hay corazón por la camiseta hay que hacer unos cambios en la plantilla drásticos ...dejar solo a los que mojen la camiseta de la 🤘

De Paul no sale a cortar centros, sale a destiempo, no ataja sólo despeja, no ordena, no sale a achicar, no nada ctm!! 😡😡