Fanáticos de Boca Juniors reclaman "robo" en Copa Libertadores

Fanáticos del club trasandino se fueron con todo a las plataformas digitales para reclamar por un gol anulado en su contra.

En un partido en el que el VAR volvió a robarse todas las miradas y los reclamos, Boca perdió por penales ante Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Libertadores en octavos de final. Durante los 90 minutos, habían igualado 0 a 0 y al Xeneize le habían anulado un gol.

En la imagen publicada desde el propio VAR marcan que el jugador está inhabilitado por su rodilla.

En una nueva imagen se puede advertir el momento en el que el tiro libre es ejecutado y no logra apreciarse que el mediocampista de Boca esté en posición fuera de juego. x

Finalmente el árbitro uruguayo Esteban Ostojich se basó en la imagen que le mostraron desde la cabina, por lo que anuló el que hubiese sido el tanto de la clasificación del equipo argentino.

Esto, sumado al tanto invalidado en la Bombonera, por una inexistente falta de Briasco, hizo que los fanáticos del conjunto de la Ribera estallaran.

El lugar elegido para volcar toda la rabia fue Twitter:

Fíjate lo grosero de la Conmebol que hasta hay periodistas de ESPN y de TyC indignados, o hinchas de otros clubes que no son de Boca que te mandan “como los robaron los dos partidos”. Se ponen del lado del Xeneize, como para tomar dimensión de lo que pasó — Leandro Valdés (@leandrovaldes12) July 21, 2021

Dos goles invalidados en la ida y en la vuelta. Estamos solos, los hinchas y los jugadores. Lamentablemente nos despojó de la oportunidad de ir a cuartos. Que salgan a hablar de aquí en más, tarde. Una vez más, #Boca eliminado de manera digitada por @CONMEBOL. Nada más que decir. — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 21, 2021

