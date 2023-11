Famoso entrenador le cierra la puerta a la opción de dirigir La Roja

Tras un amargo empate sin goles ante Paraguay, Eduardo Berizzo renunció como director técnico de La Roja, esto hizo que la ANFP comenzara a buscar un nuevo entrenador para que dirija la selección durante el resto de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, donde incluso ya manejan algunos nombres en carpeta para el puesto.

Junto con esto, los hinchas han postulado a diferentes entrenadores como una opción para entrenar a la selección chilena, la cual atraviesa un complicado momento entre la transición con el recambio de jugadores y la mala posición en las clasificatorias que hasta el momento nos tienen fuera de la próxima cita mundialista.

Uno de los entrenadores que se postularon como opción para la banca de La Roja fue Manuel Pellegrini, actual estratega del Real Betis de España, club donde también milita Claudio Bravo, quien actualmente se encuentra fuera de las canchas hasta el próximo año debido a una complicada lesión sufrida hace algunas semanas.

En ese sentido, Manuel Pellegrini dio a conocer sus deseos de entrenar alguna selección, la cual tendría que ser Chile para él. "Me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección. Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país".

Pero a pesar esto, también entregó sus razones de por qué no vendría a La Roja en estos momentos. "Tuve de presidente a un amigo mío, que hicimos carrera de jugador y técnico juntos, pero entonces tenía contrato vigente y no iba a romperlo. Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa".