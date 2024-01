Familia de Alan Saldivia hace una petición que cae mal en Colo Colo

Durante 2023 Alan Saldivia se convirtió en uno de los mejores jugadores de Colo Colo a pesar de estar jugando su primera temporada en el profesionalismo. El defensa destacó por su gran jerarquía para defender la camiseta y es por eso que se apunta como titular para este 2024. Es justo por esto que su familia hizo una especial petición.

"Estamos muy orgullosos. Lo pasó muy mal pero le dije que no debía aflojar. Esperamos que siga sumando triunfos en Colo Colo", comenzó diciendo el padre del jugador en Todos Somos Técnicos. Luego, ante una posible nacionalización del defensa para jugar por Chile, fue categórico con su respuesta.

"No me gustaría. Yo soy uruguayo. Lo digo con mucho respeto para Chile y el pueblo colocolino. Yo le he dicho. Como lo vi en los Panamericanos. No se le dio en el Preolímpico pero ojalá me gustaría verlo en un futuro no lejano con la celeste", continuó confesando el padre del defensa de Colo Colo.

Quizás te pueda interesar: ¿Se queda o se va? Colo Colo responde a oferta por Maximiliano Falcón

Familia de Alan Saldivia sueña con verlo de celeste.

Esta noticia complica a Colo Colo, pues si el defensa consigue la nacionalización podría liberar un importante cupo de extranjero en el plantel albo, lo cual facilitaría la llegada de jugadores sin pensar en condiciones. Sin embargo, el jugador también podría dejar el club si mantiene su nivel, pues de seguro conseguirá interesados si sigue así.

Es así como la familia de Alan Saldivia dio declaraciones que sin lugar a dudas tendrán repercusión en el plantel albo, pues el jugador ya dejó de ser considerado juvenil al cumplir 22 años y ahora utiliza cupo de extranjero dentro del Cacique.