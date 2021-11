Faloon reaccionó a coqueteo de Jean Paul Pineda a usuaria de Tik Tok

La ex chica Yingo tuvo una peculiar manera de reaccionar ante un video que muestra evidencia de un coqueteo de Jean Paul Pineda con otra mujer.

Una vez más Faloon Larraguibel estuvo en el centro de la atención por su vida amorosa. Esto después de que se hiciera viral una captura de pantalla con un supuesto coqueteo virtual por parte de su pareja, Jean Paul Pineda, con una usuaria de la red social Tik Tok.

Fue @valu.balu quien soltó la bomba y provocó el desorden al compartir las capturas de unos mensajes privados. Los cuales habría intercambiado en su momento con el actual jugador de Curicó Unido, quien ya fue perdonado en una oportunidad tras ser infiel a la modelo.

“Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte”, sería lo que Pineda habría enviado a la joven. Todo, obviamente, de manera interna a través del servicio de mensajería de chat de Instagram.

“Estás comprometido”, fue lo que advirtió la involucrada de vuelta para recordarle su posición. Pero eso no intimidó al ex Colo Colo, quien fue claro al señalarle que “no me gusta mentir, pero si fuera secreto conocernos lo haría feliz”.

Te puede interesar: [VIDEO] La grave agresión que vivió Jean Paul Pineda en aeropuerto de Colombia

Y en ese preciso momento la tiktoker soltó toda su ira: “Respeta a tu esposa klo, tení’ la media mina”, le dispararon sin filtro. Y después de eso tomó registros del intercambio de mensajes y se los envió directamente a Faloon, con un mensaje de apoyo. “Vales más que eso bonita”, le dijeron. Lo que no gustó nada a Larraguibel, quien decidió bloquearla.

"En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones", indicó Faloon en sus historias de Instagram.

Y tras eso indicó que "para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años".

"Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático".

"Van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches", concluyó.