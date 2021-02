Falcón vs Casanova: El duro round tuitero entre hinchas albos y de la U

Los fanáticos se tomaron la red social para discutir sobre la importancia de ambos defensas en sus clubes.

Luis Casanova se ha transformado en uno de los pocos rendimientos destacados en Universidad de Chile que lucha por no descender, sin embargo su futuro es incierto en el CDA. El defensa pertenece a Deportes Temuco y aunque en Azul Azul analizan la opción de comprar parte de su pase, aún no hay certeza, los hinchas azules quieren que siga y destacan su esfuerzo y ubicación en defensa.

Por su parte Mexi Falcón se ganó el corazón de los colocolinos, el Peluca muestra garra y corazón en cada pelota que disputa y muchos le atribuyen el repunte albo en su lucha por permanecer en primera división. Los cibernautas siempre están comparando y ahora se armó el debate sobre ambos defensores.

La redes sociales explotaron con el mombre de ambos jugadores:

No me interesa esa "pelea" Falcón vs Casanova, pero si quieren, pueden comparar y juzguen. pic.twitter.com/KRFdqqHRle