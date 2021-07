Falcón autocrítico en Colo Colo: “Me estaba creyendo algo que no era"

El central de Colo Colo hizo un duro mea culpa y reveló que la pelea ante la UC en la Supercopa lo hizo replantearse varias cosas sobre su carrera.

Maximiliano Falcón es considerado un ídolo por gran parte de los hinchas de Colo Colo tras ser un pilar para salvarse del descenso la temporada pasada. Situación que agrandó al zaguero uruguayo, quien admitió sus errores del último tiempo producto de que se pasó de revoluciones.

Así lo reconoció en diálogo con Radio Cooperativa, donde detalló lo que le tocó vivir después de dicho incidente en la Supercopa. "Yo me di cuenta, por comentarios del club y de mi familia, que estaba un poco pasado. Me estaba creyendo una cosa que no era", reconoció el “Charrúa”.

Tras eso reveló que "a algunos jugadores se les suben los pajaritos en la cabeza y es bueno que el fútbol te pegue golpes como lo que me sucedió con Católica. Ahora he estado tranquilo, tomando los consejos y no solo por mí, también por mis compañeros. Jugar con uno menos es dar mucha ventaja".

Por eso mismo, destaca que el fútbol "lo vivo al límite, pero no me paso de la raya para no perjudicar al equipo. Siempre habrán equivocaciones, lo importante es no cometer el mismo error".

Después Falcón reconoció que ve mucho mejor a este Colo Colo. "Confío mucho en mis compañeros y eso se ve reflejado en la cancha, el rival al minuto 70 pide la hora. Uno puede correr y correr, pero hay que hacer goles y nosotros vamos por buen camino, aunque no jugamos perfecto a pesar de ganar 7-1", indicó aludiendo a la reciente victoria sobre La Serena.

Para finalizar, tuvo palabras para la competencia que lleva por el puesto con Emiliano Amor, Matías Zaldivia y Daniel Gutiérrez. "Esa es una de las mejores cosas que tenemos en el puesto. Tener esa competencia es extraordinaria, obliga a superarse día a día, no solamente partido a partido”.

“Por detalles o características termina jugando uno, pero es competencia sana. Hablamos los cuatro, hacemos chistes, nos tratamos de 'notables'. Así nacen los grandes planteles, de la humildad", concluyó el “Peluca”.