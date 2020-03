El ex volante de Colo-Colo se refirió a la pandemia que afecta al país europeo.

Miles de muertos y contagiados se han registrado en Italia a causa del Coronavirus, razones por la cual el país permanece prácticamente paralizado y las personas en cuarentena en sus hogares, escenario que podría verse prontamente en Chile. En ese escenario Facundo Coria relató su experiencia viviendo en la península durante la pandemia.

El ex mediocampista del Cacique defiende en la actualidad la camiseta del Messina, de la serie D, el argetino analizó el contexto:

"Yo salgo de casa para ir al súper e ir a entrenar a la montaña donde no hay gente", comentó el volante al sitio Dale Albo.

Además, detalló la fórmula con la que sigue trabajando con el equipo desde la distancia: "Con el equipo estamos en contacto vía grupo de WhatsApp. El profe manda todos los días las rutinas", relató.

Además, tuvo palabras para el presente del Popular:

"Siempre sigo a Colo Colo es un club espectacular y me alegra que haya vuelto a los títulos y las competencias internacionales que es donde siempre tiene que estar, por su historia y su gente. Tengo gente amiga allá y muy buenos recuerdos. Me encantó Santiago y tuve momentos lindos en el equipo, quedamos primeros después de pelear mucho ese torneo que no habíamos arrancado bien. En playoffs nos faltó un poco de contundencia", señaló.

Sobre la posibilidad que Claudio Borghi sea nuevamente el estratega de Colo-Colo, Coria dijo que "No es para menos que la gente lo pida. Es uno de los mejores entrenadores que tuve, el que mejor sabe sacar provecho de cada jugador. Para mí significa mucho como entrenador y persona".