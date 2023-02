Fabrizio Copano lanzó feroz burla hacia Marcelo Ríos en el Festival de Viña

Fabrizio Copano la rompió con su rutina en el Festival de Viña 2023. El comediante nacional se llevó todos los premio gracias a su genial rutina.

Dentro de su show, el comediante habló de todo. Se burló de personajes de Chile, desde el Presidente de la República, pasando por 'Marcianeke' y el ex tenista chileno, Marcelo Ríos.

"Hay gente que le ha costado más envejecer, incluso gente bacán como el 'Chino' Ríos, número 1 del mundo. Se ve cuático ahora...", comenzó diciendo.

"Se hizo una operación que hasta Madonna se la hizo y le quedó mal. Esa operación no está buena, no hay que hacérsela porque quedó con una cara de velocidad. No sé si han 'Cachao', pero su cara va rajá'y su cuerpo está ahí, piola. ¿Por qué esa cara va tan rápido? ¿A dónde va esa cara? ¿Tiene hue... que hacer? ¿Por qué va tan apurada?", continuó Copano menor.

"De hecho yo me imagino que le pasan partes por acceso de velocidad y él 'no, estoy estacionado'. Cómo habrá sido cuando se fue a operar y el doctor le dijo '¿de qué edad quiere quedar más o menos?' Y él como uhmmm unos 140 kilómetros por hora más, me sirve", finalizó, desatando las risas del 'monstruo'.