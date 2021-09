Fabián Orellana y el torneo nacional: "Es una buena liga"

Fabián Orellana fue presentado oficialmente por la UC, el formado en Audax analizó su llegada a San Carlos de Apoquindo: "Muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno. Pero no es mi caso .El día que me retire me quedo en mi casa. Tengo mucho fútbol aún y me siento capacitado para jugar el tiempo que dura mi contrato”, expresó.

Orellana añadió que "tengo muchas ganas de jugar acá en San Carlos de Apoquindo y quiero devolverles todo el cariño que me han mostrado por redes sociales dejándolo todo en la cancha".

"La decisión (de llegar a la UC) la tomé porque la opción era buena. Tienen muy buen proyecto. Vienen haciendo las cosas bien hace años", complementó.

"La diferencia con Europa puede ser la calidad de jugadores... pero acá no se juega mal como muchos piensan. (la chilena) Es una buena liga. Es un buen torneo y va creciendo día a día”, opinó.

"Lo que ha hecho la UC ha sido espectacular. Su objetivo es muy lindo y con el trabajo de todos, con un equipo unido como el que me encontré, se puede cumplir el objetivo".

"La competencia es buena para todos. Cuando llega uno nuevo al equipo, los que están sienten la obligación de mejorar. Yo voy a ayudar en donde me necesiten. Ya hablé con el entrenador y me dijo dónde quiere que juegue, pero yo estaré donde él me necesite", cerró.

¡Qué bien te queda La Armadura de #LosCruzados, Fabián! ⚔️ ⚪🔵



Fabián Orellana estuvo en los pastos de La Fortaleza con la indumentaria de La Franja 💪 pic.twitter.com/C6EzqyCdry — Universidad Católica (@Cruzados) September 21, 2021

¡Usará la #️⃣3️⃣2️⃣! 👏



Así fue presentado oficialmente Fabián Orellana como refuerzo de #LosCruzados ⚪🔵, ¡a darlo todo junto a La Franja! 💪 pic.twitter.com/pizMBWIM4O — Universidad Católica (@Cruzados) September 21, 2021

