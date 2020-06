El ex volante también entró en la polémica que se viene discutiendo en los medios.

El debate se instaló hace varias semanas y los comentaristas deportivos siguen analizando una cuestionable comparación entre el volante formado en Cobreloa y el nacido en Colo-Colo. La competencia por quién es más relevante y mejor volante en su puesto está en la conversación de las redes sociales.

En ello, el exSeleccionado Nacional y mundialista en Francia 98′, Fabián Estay, entregó su postura “me gusta más Arturo (Vidal) no porque Charles (Aránguiz) no me guste, me gusta muchisimo, pero Arturo tiene una relevancia más importante, ha conseguido más cosas en Europa que Charles y me parece que está un escalón arriba“, comentó en el sitio REDGOL.

“Son dos grandes futbolistas que tenemos en la selección chilena y tenemos que disfrutarlos, y ellos han demostrado que pueden jugar juntos y han sido importantísimos en lo que significó conseguier las dos Copa América“, agregó el seleccionado nacional.