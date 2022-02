Fabián Cerda se sincera: “Mis hijos lloran todas las noches”

Tras el triunfo, el golero Fabián Cerda habló con TNT Sports y se refirió al duro momento que vivió él y su familia durante la semana, cuándo sufrieron un asalto en su hogar.

El guardameta comenzó refiriéndose al inicio de temporada: “Esta vuelta la esperábamos con ansias, el término del año pasado fue muy duro para nosotros. Estuvimos con la incertidumbre si jugábamos la liguilla o no. Ahora nos enfocamos en hacer un buen inicio de torneo” comentó.

Luego, recordó que: “Más allá de lo que me pasó a nivel personal, lo importante era el partido. Ha sido súper complicado porque estoy acá con mis hijos y mi mamá y pensar que puede pasar nuevamente me descoloca” explicó.

Pero para Cerda lo más importante sigue siendo Curicó Unido: “Aun así estuve acá, porque las ganas que tengo de seguir creciendo y dar todo por este club me hizo estar acá”.

“Espero que se haga justicia, esto no se lo doy a nadie, no sé cuanto tiempo tendrá que pasar para que yo pueda superar esto. Ha sido todo un conjunto, hoy estoy de cumpleaños, están mis hijos acá con mi madre... Agradezco por los mensajes que me han mandado, a mis amigos y a mi familia por la preocupación. Este triunfo es para mis hijos que todas las noches lloran con el miedo de que pueda pasar de nuevo” finalizó el arquero.

