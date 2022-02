Fabián Cerda atrapa a ladrón que entró a su casa y lo muestra en redes sociales

Fabián Cerda, arquero de Curicó Unido, "pilló" a un ladrón que ingresó a su hogar y, posteriormente, exhibió el rostro de aquel delincuente a través de sus redes sociales.

“Este se acaba de meter a mi casa a robar. Recién. Lo pillaron los vecinos. Esta es la cara, para que tengan ojo”, dijo Cerda, a través de un video publicado en sus historias de Instagram, en el que exhibió el rostro del ladrón.

El portero formado en Universidad Católica mostró parte del robo mientras efectivos de Carabineros realizaban las pericias correspondientes. “Arrasó con todo”, expresó el futbolista de 32 años.

Luego, con algo más de calma y también a través de Instagram, Fabián Cerda dejó unas palabras acerca de lo sucedido en su casa.

“Gracias a todos los que me mandaron mensajes, por sus muestras de cariño y apoyo por lo sucedido. Gracias a Dios no se llevó nada, pero daño causado no se repara con nada. Solo quiero llorar”, escribió.

El portero de Curicó Fabián Cerda denunció un intento de robo en su casa @alairelibrecl pic.twitter.com/7gghrFFmQp — Felipe Labrín (@PipeLabrinh) February 1, 2022

Las dos "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.