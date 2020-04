Ezequiel Miralles reveló cuál fue el equipo más importante de su carrera

El ex artillero trasandino jugó en Everton de Viña del Mar y Colo Colo, donde alcanzó los títulos nacionales en 2008 y 2009.

Uno de los jugadores que más llamó la atención en el mundo del fútbol nacional durante el periodo 2008 a 2010 fue el delantero argentino Ezequiel Miralles.

El artillero trasandino destacó en los dos equipos donde jugó: en Everton alcanzó el título en una final mágica en el Apertura 2008, mientras que en 2009 se alzó como campeón con Colo Colo en una final de infarto ante la Universidad Católica.

Actualmente Miralles se desempeña como vicepresidente de Liniers de Bahía Blanca. Sin embargo, el argentino no dudó en conversar sobre su gran pasado futbolístico en Chile.

Al ser consultado por los equipos en donde jugó, el trasandino confesó que "Colo Colo para mí es de los clubes más importantes que jugué en mi carrera. No solo por la importancia que tiene como institución, sino que por todo lo que me ayudó en mi carrera. Estuve en el equipo más grande de Chile, lo que me permitió madurar como jugador", mencionó el goleador al sitio oficial de los "Albos".

En la misma línea, se animó a destacar su mejor recuerdo del club, apuntando que "el título del 2009. Salir campeón es difícil compararlo con otra cosa. También recuerdo mucho el gol que le hice a la U donde ganamos 1-0".

"Súper Miralles" también habló sobre la dupla en ataque que formó con Esteban Paredes, valorando que"hicimos muchos goles juntos y es una pena que no se haya traducido en más títulos o cosas importantes a nivel internacional. Me encantó compartir cancha con Esteban y me deja contento haber podido contribuir en que sea el máximo goleador del fútbol chileno".

Finalmente, aseguró que "yo quise volver a Colo Colo. No se dio y estoy feliz con haber estado dos años ahí, hacer las cosas bien y que la gente me recuerde con cariño hasta el día de hoy", cerró.