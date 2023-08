Explican el bajón futbolístico de Damián Pizarro en Colo Colo

Gustavo Quinteros analizó el presente del canterano albo, el entrenador reconoce constantes conversaciones con el delantero formado en Macul.

“Damián los últimos dos partidos tuvo un pequeño bajón futbolístico, anímico tal vez. Siempre hablamos con él, es un chico muy joven, donde tiene una gran responsabilidad de ponerse la camiseta 9 del club en un momento de rearmado de un equipo”, comenzó explicando el estratega en conferencia de prensa.

“Era previsible que en algún momento pueda tener algún bajón futbolístico, afectado por lo anímico o lo que sea. Él físicamente está bien, y no tengo dudas que él va a seguir jugando. No diré ahora si va a ir de entrada o no porque eso se lo digo a los jugadores, pero va a seguir teniendo posibilidades“, añadió en la previa del duelo ante la UC por Copa Chile.

Damián Pizarro asoma nuevamente como titular.

“A mí me gusta darle posibilidades a los jugadores cuando bajan el rendimiento, darles confianza, apoyarlos, para que ellos puedan volver a tener confianza y jugar a su mejor nivel“, expresó.

“Damián le da mucho al equipo, está asistiendo, gana muchos duelos ofensivos, es un chico que todos los partidos está mostrado que está aprendiendo. Se sigue equivocando, pero lo estamos trabajando”, detalló Quinteros.

Respecto a su falta de gol, el estratega explicó que “después él siente esa presión de convertir, pero nosotros tratamos de sacársela. En algún momento, cuando le llegue la posibilidad de hacer los goles, estará más preparado y será un jugador más completo”.

Quinteros cree que: “La UC fue un equipo que tomó precauciones en el primer tiempo y estuvo sólido defensivamente. Hay que estar atentos, porque tienen jugadores que te pueden sorprender. Los dos equipos buscaremos jugar mejor y esperemos que la lluvia nos deje hacerlo”, aseguró el DT albo sobre la llave de Copa Chile.