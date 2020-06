Ken Bensinger, experto en el FIFAGate y autor del libro Red Card: FIFA and the Fallo f the Most Powerful Men in Sports, lanzó una crítica en contra de la serie El Presidente de Amazon, cuya figura central es Sergio Jadue.

“No quiero quedar como mala leche, pero es una crítica justa. Vi toda la serie en pocos días, hubo momentos divertidos y otros en que dices ‘por favor, no fue así’. Es interesante que una serie que se empeña tanto en representar personajes reales del fútbol, como Jadue en Chile y Grondona en Argentina, ignora totalmente los personajes del lado policíaco”, aseveró.

El también editor de BuzzFeed News en Estados Unidos cuestionó a la agente Harris del FBI, interpretada por la actriz Karla Souza.

“La agente del FBI la inventaron totalmente, no existe una agente Harris en el mundo real, ni por ese ni por otro nombre. Sí hubo varias fiscales importantes, como Amanda Héctor o también Loretta Lynch, quien fue procuradora general de la República. De todos los que conocí del caso y de las otras agencias, no había ninguna mujer”, dijo.

Bensinger afirmó que la producción da “la impresión de un FBI omnipotente, que sabe todo, se mete en cualquier país y hace lo que quiere sin miedo o sin interés de respetar las leyes de Chile, Brasil y otros países. No es así. Estados Unidos tiene esa imagen de intervenir demasiado en otros países y está representación no ayuda”.

El experto en el FIFAGate recordó que el FBI “no puede andar por Chile grabando gente de manera oculta, sin permiso ni la ayuda de las fuerzas policiales del país. Eso es incorrecto”.

Por otro lado, Bensinger también cuestionó la figura que se representa de Sergio Jadue, ya que “le ponen el papel del topo más importante, del sapo, como dicen en Chile. Sin él, el caso no funcionó y no es así. Jadue decidió colaborar cuando ya todo el mundo supo del FIFAGate, a mediados de 2015″.

“El topo más importante fue el dirigente estadounidense Chuck Blazer y el brasileño José Hawilla. De todas formas, me pareció efectivamente que Jadue es el personaje mejor realizado. El actor Andrés Parra físicamente se parece a él y en mis oídos extranjeros escuché el acento chileno”.