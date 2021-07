Experimentado futbolista boliviano sería el principal candidato para llegar a Colo-Colo.

El presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, habló este miércoles en conferencia de prensa sobre un supuesto interés en el goleador boliviano Marcelo Moreno Martins para reforzar al plantel, explicando que es un tema que debe abordar la gerencia deportiva y el cuerpo técnico de los albos.

"La verdad es que todo lo que tiene que ver con la conformación del plantel es de un análisis permanente. En Colo Colo aparecen distintas ofertas y alternativas, y este tema en específico es algo que evaluarán entre la gerencia y el cuerpo técnico", dijo el timonel del "Cacique".

Así mismo, explicó que: "Obviamente se debe abordar y conversar, pero referirme a un nombre en particular prefiero no hacerlo. Preferimos tener esas conversaciones privadas y llegar a un consenso entre todas las partes que conforman Colo Colo".

El nombre de Marcelo Moreno Martins ha sido presentado a varios equipos del continente, el futbolista ya fue dirigido por Quinteros en la selección de Bolivia.

