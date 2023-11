Exjugador de Colo Colo asegura que casi muere en el club

Un exjugador de Colo Colo impactó al recordar una historia muy potente que vivió durante sus épocas como miembro del equipo. El protagonista es Nicolás Maturana, quien sufrió una situación que pudo haberle costado la vida por una historia que ahora sacó a la luz como una simple anécdota.

"No pude jugar ese compromiso (Corinthians en Copa Libertadores) porque me tomé una pastilla y me dio una alergia. No sabía que era alérgico a ese remedio que me dieron. Wilson Ferrada (médico del club) siempre me daba algo para los dolores y justo esa noche me generó esa reacción", comenzó relatando Maturana.

En ese mismo sentido, agregó que incluso casi vive sus últimas horas de vida. "Estuve toda la noche hinchado, me tuvieron que dar un corticoide porque derechamente me podía morir. No podía respirar y mi compañero de pieza en ese entonces (Álvaro Salazar) no sabía que hacer, pensaba que había llegado mi hora", dijo.

Luego, señaló que tuvo que ponerle una pausa a su carrera pues pudo haber tenido problemas . "Tuve que esperar dos semanas para recién volver a jugar porque si me hacían un test antidoping, podía salir positivo y ahí si que empeoraba todo", señaló el actual jugador de Cobreloa para concluir el tema.

Finalmente, Nicolás Maturana también tuvo palabras para referirse a la etapa que vivió siendo jugador del Cacique, asegurando que "para mí fue un sueño cumplido jugar en Colo Colo, aunque quedé con un gusto amargo, Me hubiese gustado jugar más y demostrar por qué me llevaron, pero es lo que me tocó. El club es complicado por el tema que todos los jugadores son de calidad".