Exigen que Cristóbal Campos no ataje nunca más en Universidad de Chile

Cristóbal Campos continúa recibiendo duras críticas por su bajo rendimiento mostrado en este mal momento que vive Universidad de Chile. Esta vez fue Raúl Toro quien exigió que no vuelva a ser titular en el arco azul.

"Toselli debió entrar el partido pasado. Se nota nervioso a Campos y él sólo es un atajador debajo del arco, pero no sale, no grita y no ordena", comenzó diciendo el histórico entrenador en conversación con Bolavip.

En esa misma línea, el exentrenador de Audax Italiano agregó que "por ejemplo, Campos debe estar gritando al lateral para que cierre. Tiene que estar gritando, alarmando, pero con O’Higgins Andía se quedaba parado, no hacía nada y cabecearon solos. Es claro, para mí hace rato debería estar jugando Toselli".

Finalmente, se tomó su tiempo para comparar al joven arquero con las figuras más grandes que ha tenido el club en la portería, descartando por completo tener un nivel para jugar en la "U".

“Lo he dicho hace mucho tiempo, Cristóbal Campos no es un arquero para la Universidad de Chile, no es un arquero titular para la "U". Recuerdo a Johnny Herrera, a Vargas, que ahí es donde se ve a los verdaderos arqueros”, dijo Toro para finalizar.

Cristóbal Campos blanco de críticas

Al arquero le ha llovido sobre mojado en todo este mal momento que viven los universitarios, pues ha sido el principal apuntado por la debacle de rendimiento que sufrieron bajo el mandato de Manuel Pellegrino.

Sin embargo, tendrá su posibilidad de reivindicarse cuando enfrente a Unión La Calera este viernes 18 de agosto a las 18:00 horas, donde se espera que nuevamente arranque en el once titular.