La definición del Campeonato Nacional tiene a todos con los pelos de punta, pues la U puede darle una manito a Colo Colo para que estos últimos levanten el título. Es en ese contexto donde Coca Mendoza realizó duras acusaciones contra los azules, motivo por el que ahora le exigen pedir perdón a la institución.

Todo se dio en un diálogo de José Pepe Ormazábal con el sitio Bolavip, donde el histórico relator deportivo aseguró que Mendoza debe retractarse y pedir perdón por sus polémicos dichos. "Él debe pedir disculpas públicas a la U, al plantel de Universidad de Chile y al club en general, aseguró.

Sin embargo, después de aquello aclaró que sus esperanzas son casi nulas, pues está prácticamente seguro que no lo hará. "No va a pasar porque no creo que tenga ni la decencia, ni la altura, pero si fuera un tipo con los pies en la tierra, debería hacerlo", agregó Pepe Ormazábal sobre el Coca Mendoza.

Además, aseguró que las declaraciones del campeón de Copa Libertadores fueron un completo error, pues le faltó el respeto a los jugadores azules. "Él se equivoca como todos nos equivocamos, por eso debe pedir disculpas, un jugador puede ganar, empatar o perder, pero dejarse perder es una locura, es un falta de respeto", recalcó.

¿Qué dijo el Coca Mendoza?

Hace unos días, al ser consultado sobre la posibilidad de que la U pueda vencer a Cobresal para echarle una mano al Cacique, el Coca aseguró que "yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil". Es por esto que generó ronchas en el equipo azul.