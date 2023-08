Exdelantero de la "U" defendió a Cristóbal Campos de las críticas

Debido al mal momento que vive Universidad de Chile, uno de los mayores apuntados ha sido el arquero Cristóbal Campos, todo esto producto del rendimiento mostrado. En ese contexto, Rodrigo Goldberg lo defendió de las críticas.

Y es que el ex gerente deportivo aludió que no es correcto cargar todos los dardos en el arquero, principalmente porque hay muchos pidiendo su suplencia.

"La buena noticia para la "U" es que tiene dos buenos arqueros. Yo creo que ha sido un bajón general, no solo de Cristóbal y cargarle la mano a él no me parece del todo justo ", aseguró el exdelantero de Universidad de Chile en conversación con LUN.

En esa misma línea, el "Polaco" admitió que el arquero a disminuido su rendimiento, pero que de todas formas no ha sido el principal culpable de la debacle azul.

"Él ha bajado su rendimiento sí, ha ido de más a menos, pero responsabilizarlo solo a él es exagerado. A veces los jugadores están en un momento que prefieren salir para bajar la presión del equipo, pero esa tiene que ser una conversación entre el técnico y el jugador", continuó agregando Goldberg.

De esta manera, solo queda esperar si Mauricio Pellegrino decidirá alinear al joven arquero en el once titular, o si se finalmente se decanta por Cristopher Toselli para defender el arco azul contra Curicó Unido. Lo cierto es que a Universidad de Chile no le sirve nada más que un triunfo para salir del mal momento que atraviesa.