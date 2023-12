Ex Universidad de Chile quiere volver tras brillar en la Primera B

Universidad de Chile terminó la temporada de la peor forma posible, ya que culminó el torneo en la novena posición de la tabla de colocaciones, quedando fuera de los cupos para copas internacionales. Tras este rotundo fracaso, Mauricio Pellegrino dejó de ser el director técnico de los azules, donde además se espera que varios jugadores abandonen la institución, debido precisamente a los malos resultados.

Con esto último en mente, desde la directiva también ya comienzan a prepararse para el próximo mercado de fichajes. Si bien la prioridad es un nuevo estratega para que pueda comenzar a armar su equipo de cara a la próxima temporada, también deben comenzar a buscar algunos nombres que puedan ser un real aporte en el romántico viajero este 2024.

En esa misma línea, un ex jugador de Universidad de Chile ahora quiere volver al equipo tras un destacado paso por club de la Primera B en nuestro país. Este es el caso de Mario Briceño, actual jugador de Unión San Felipe quien disputó junto a su equipo hasta las últimas instancias en la búsqueda del ansiado retorno a la primera división de nuestro país.

“Me encantaría volver a la U, me siento preparado para tener otra oportunidad. Me gustaría mostrar todo lo que hice esta temporada y mejorar la imagen que mostré en mi primer paso por el club”, señaló Mario Briceño en conversación con En Cancha, donde de paso le pone tarea a los dirigentes de Universidad de Chile para ir en búsqueda de su regreso.

En su paso por Unión San Felipe, el delantero disputó 30 partidos junto al cuadro de la quinta región, convirtiendo 14 goles y entregando 6 asistencias, número que sin duda llaman la atención, sobre todo en un equipo que no logró tener un goleador que despegara en cuanto a su eficacia en frente de la portería rival.