Ex Universidad de Chile critica con todo a Fernando De Paul

Durante la jornada de este miércoles, Colo Colo se coronó campeón de la Copa Chile al derrotar a Magallanes, terminando así la temporada con un título. En medio de las celebraciones tras el triunfo, Fernando De Paul lanzó gruesos improperios en contra de su ex club Universidad de Chile, ganándose diversas críticas al respecto, ya que todo se viralizó en redes sociales.

"Chunchos cul...", esto fue lo que se escucha decir al meta Fernando De Paul en medio de las celebraciones tras la obtención de la Copa Chile. Si bien esto puede ser algo que podría darse, debido a la rivalidad que existe entre Colo Colo y Universidad de Chile, llama mucho más la atención ya que el portero fue parte de la institución azul.

En ese sentido, las críticas no se hicieron esperar, una de ellas vinieron de parte de un ex Universidad de Chile, quien realizó sus descargos en conversación con BolaVip Chile. Nos referimos a Cristián Castañeda, quien se mostró muy molesto por las palabras del guardameta, quien en algún momento defendió los colores del romántico viajero.

"Hoy como está la sociedad, herir susceptibilidades es muy complicado. Hay que tener dos dedos de frente para escupir al cielo, es una tontera, no tiene explicación. Él ya no es un cabro chico y por ser piadoso, solo le podría decir que es un imbécil", señaló el ex Universidad de Chile sobre la situación con De Paul.

Castañeda también añadió que, "primero que todo, es una falta de respeto, nosotros somos rivales, pero no enemigos y eso que hizo es de enemigos siendo que jugó en los dos equipos. No creo que la haya pasado tan mal en la U, fue nefasto lo que hizo, quizás no es la palabra, le calzaría más la palabra horrible".