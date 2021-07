Ex Universidad de Chile contó cómo convenció a Sampaoli para debutar

Un ex jugador de Universidad de Chile reconoció como hizo para convencer a Jorge Sampaoli de hacerlo debutar en un clásico universitario.

Jorge Sampaoli fue el artífice de una de las épocas más gloriosas de Universidad de Chile entre 2011 y 2012. Y tras un tricampeonato y una Copa Sudamericana el casildense partió a La Roja, pero igualmente dejó su nombre escrito con letras doradas en el Centro Deportiva Azul.

El técnico argentino no solo destacó por sus logros, sino que también lo hizo por hacer debutar a varios formados en la cantera azul. Y ahora fue el ex defensa de la U, Igor Lichnovsky, quien contó una emotiva anécdota que vivió con Sampaoli.

Esto fue cuando logró convencerlo para hacerse un espacio en el equipo titular y debutar con la camiseta azul en un clásico ante Universidad Católica, hace ya casi 10 años.

En conversación con Radio ADN, el actual jugador del Al Shabab de Arabia Saudita reconoció que siempre sigue la actualidad de Universidad de Chile. Y reconoció que "no me gusta subir siempre cosas porque después dicen que uno es 'vendehumo'. Pero yo soy de la casa, soy criado allá, es parte de mi vida, siempre los sigo".

Sobre su debut con el “Romántico Viajero”, el jugador de 27 años reveló que "al profe (Sampaoli) yo lo impacté en un día, solo en un día. Era sparring, un día hicimos fútbol, anticipé, salía jugando, metía cabezazos, hasta yo me sorprendí, jajaja. Me jugué un partido oficial en un entrenamiento y ahí se me acerca Jorge y me dice cómo te sentirías si debutas el fin de semana ante la UC".

Así se construyó el estreno de Lichnovsky, que terminó siendo titular en el duelo ante los “Cruzados” el 20 de noviembre del 2011. El duelo fue válido por la fecha 16 del Clausura de dicho año y se jugó en el Estadio Nacional, terminando 0-0.

Por otra parte, el ex seleccionado nacional también contó detalles del emprendimiento que tiene con Ángelo Henríquez y otros socios. Se trata de Ovnix, con el que busca transformarse en el “Netflix” de las pymes, como él mismo indicó.

"La pandemia obligó que lo e-comerce (comercio electrónico) se volviera la única forma de vender. A raíz de eso se concreta esta idea, somos un market place con un concepto social. Nos gustaría ser el Netflix de las pymes", explicó.

"Las pymes tienen buenos productos, confiables, pero la gente no sabe dónde encontrarlos, dónde están. Entonces queremos que mañana la gente que quiera comprar una bicicleta, por ejemplo, sepa donde encontrarla. Somos un centro comercial virtual que nació en medio de esta situación y quiere darle la vitrina online a las pymes", concluyó.