Ex técnico de Ignacio Jara reveló la posición en la que juega mejor el ex Cobreloa

Víctor Rivero tuvo palabras para el refuerzo que ha tenido pocos minutos en el Cacique.

El estratega indicó las virtudes del jugador en la posición en la que más le podría sacar mejor rendimiento: "Donde le acomoda más es de extremo derecho para quedar con su pierna izquierda hacia dentro del campo de juego y para poder descender a ganar el entrelinea, o sino, más que de enganche en un sistema 4-2-1-3, él detrás o cerca del 9, con un 9 que haga el desgaste y él estar cerca del arco, porque tiene mucho remate”, expresó.

En esa misma línea, Rivero aconsejó a Gustavo Quinteros: "De extremo a extremo no tiene velocidad de uno con otra uno por banda, es fuerte en el duelo, pero cerca del arco o viniendo de atrás con balón dominado, no para hacer la banda. Sus características no son tanto de marca para poder ir por fuera", aseguró.

Tras las lesiones de Jorge Valdivia, Leonardo Valencia y Matías Fernández, Jara asoma nuevamente como alternativa para un Colo-Colo que debe enfrentar el sábado a partir de las 18 horas a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.